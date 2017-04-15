Четверо экс-беркутовцев сбежали в Россию

Четыре офицера украинского «Беркута» срочно переехали в Россию, опасаясь незаконного преследования со стороны киевских силовиков. Об этом говорится в заявлении для прессы, сделанном бойцами харьковского батальона специального назначения «Беркут». Заявление опубликовано на Youtube

«После победы так называемой «революции гидности», на протяжении уже трех лет, мы подвергаемся уголовному преследованию со стороны различных государственных органов и обманутой части населения общества. Нас арестовывали, оказывали психологическое давление, но мы верили в правосудие. Но когда 7 апреля 17 года Сергей Горбатюк, начальник департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины, во всеуслышание заявил и начал угрожать уголовным преследованием судьям, за то что они посмели выпустить харьковский «Беркут» на свободу, надежды на честное рассмотрение этого дела просто улетучились», - говорят беркутовцы.

«Находиться на территории Украины нам просто опасно», - заявили офицеры.

При этом бойцы подразделения подчеркнули, что готовы доказать свою невиновность перед независимым и объективным судом.

Ранее Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи беркутовца Виталия Гончаренко. Его обвиняют в действиях на Майдане в 2014 году.

Решение суда освободить Гончаренко резко раскритиковал начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Напомним, подразделение спецназначения МВД Украины «Беркут» противостояло экстремистам на Майдане, выполняя приказы своих руководителей. После прихода к власти радикалов, многие бойцы отряда уже переехали в Россию и приняли российское гражданство.