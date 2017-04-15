Число боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), ликвидированных в результате удара сверхмощной бомбы США на востоке Афганистана, превысило 90 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Агентство Франс Пресс сообщило в пятницу о заявлении террористической группировки "Исламское государство", в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения ВС США в Афганистане одной из мощнейших неядерных бомб.

"По меньшей мере 92 боевика ИГ были убиты в ходе бомбардировки", — сообщил агентству глава уезда Ачин провинции Нангархар Исмаил Шинвари.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

* Террористическая организация, запрещенная в России.