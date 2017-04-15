Немецкая газета получила третье письмо с угрозой теракта

Редакция немецкой газеты Tagesspiegel получила третье письмо экстремистского содержания. Автор послания утверждает, что 22 апреля "прольется красочная кровь". Как отмечает ТАСС, этот день в Кельне должны пройти демонстрации.

Спецслужбы восприняли угрозу всерьез, так как полиции до сих пор не удалось найти человека, напавшего на автобус дортмундской "Боруссии". Правоохранительные органы выразили мнение, что к преступлению не причастны террористы ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В настоящий момент прорабатываются версии, согласно которым исполнителями теракта могли быть левые или правые радикалы.