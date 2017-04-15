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Немецкая газета получила третье письмо с угрозой теракта
Редакция немецкой газеты Tagesspiegel получила третье письмо экстремистского содержания. Автор послания утверждает, что 22 апреля "прольется красочная кровь". Как отмечает ТАСС, этот день в Кельне должны пройти демонстрации.
Спецслужбы восприняли угрозу всерьез, так как полиции до сих пор не удалось найти человека, напавшего на автобус дортмундской "Боруссии". Правоохранительные органы выразили мнение, что к преступлению не причастны террористы ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В настоящий момент прорабатываются версии, согласно которым исполнителями теракта могли быть левые или правые радикалы.
Напомним, вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов возле автобуса с футболистами сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки.
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