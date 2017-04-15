Генсек ООН опасается нового широкомасштабного конфликта в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Ливия может вскоре снова войти в состояние широкомасштабного конфликта.

Как сообщает Associated Press, свою озабоченность он выразил в докладе для Совета Безопасности ООН . Данную позицию он аргументировал тем, что в стране сохраняется политический кризис, а ситуация в области безопасности в Триполи остаётся нестабильной.

Также генсек отметил, что его опасения связаны также с «многочисленностью вооружённых субъектов с конфликтующими программами».

По его мнению, все стороны в Ливии должны решать ключевые вопросы, препятствующие осуществлению соглашения, включая состав различных институтов, в частности, исполнительной власти и военного командования.

Отдельно Гутерриш добавил, что он по-прежнему «глубоко встревожен» ситуацией в области прав человека, так как нарушения международного права по-прежнему совершаются всеми сторонами.