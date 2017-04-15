Усиление мер безопасности в ЕС привело к пробкам на границах

Многокилометровые пробки образовались на границе Словении и Хорватии.

Причина — анонсированное ранее усиление мер безопасности на внутренних границах ЕС . Оно направлено на предотвращение террористической угрозы, а также на пересечение границ нелегальными мигрантами.

Всех водителей подвергают тщательному досмотру, передает телеканал "Россия 24". Кроме того, в преддверии Пасхи трафик в обе стороны значительно возрос, как и нагрузка на пограничников.

Водители, пересекающие границу с Хорватией, еще и потому в зоне повышенного внимания, что страна, являясь членом ЕС, в Шенгенскую зону не входит.