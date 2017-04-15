Порошенко изменил структуру аппарата СБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вносятся изменения в структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, текст указа от 14 апреля 2017 года обнародован на официальном сайте главы государства.

Указом упразднены службы по вопросам обороны и по вопросам безопасности и созданы службы по вопросам внутренней безопасности, по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, по вопросам безопасности в военной сфере.

Новая структура предусматривает создание службы по вопросам мобилизации, а также службы по вопросам развития и информационных технологий.

Согласно документу, в структуре аппарата СНБО остались секретарь, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.