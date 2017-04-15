Американцы вывозят родных из Сеула

Американские военные начали эвакуацию членов семей и гражданского персонала с баз в окрестностях Сеула. Также южнокорейскую столицу покидают члены семей американских дипломатов и часть персонала посольства. Отечественные эксперты полагают, что на Корейском полуострове может разразиться современная версия Карибского кризиса.

Члены семей американских военнослужащих начали в спешном порядке покидать столицу Южной Кореи. Пентагон пока официально не подтвердил данную информацию, однако сообщения об эвакуации появились в соцсетях и в пабликах 2-й пехотной дивизии и 8-й армии, расквартированной в Корее. Кроме того, по неподтвержденной информации, из Сеула уезжают и семьи американских дипломатов.

Сеул находится в пределах досягаемости огня тяжелой артиллерии КНДР. Однако, как сообщают зарубежные СМИ, в южнокорейской столице не чувствуется напряженности, поскольку местные жители считают нынешнюю эскалацию просто очередной демонстрацией силы и предпочитают любоваться цветущими вишнями. Тем более что каждый год в апреле проходят крупные американо-южнокорейские учения, на которые КНДР традиционно реагирует воинственными предупреждениями.

Последний раз реальная паника была в Сеуле в 2010 году, когда северокорейцы внезапно начали массированные обстрелы южнокорейского острова Йонпхендо. Тогда люди бросились скупать продукты, ожидая начала большой войны.

Местные СМИ также высказываются в примирительном ключе и призывают не паниковать, подчеркивая, что Южная Корея категорически против военных мер в отношении Пхеньяна. Сеул продолжает ратовать за усиление дипломатического давления на КНДР и ужесточение экономических санкций.

В Пхеньяне тем временем готовятся к празднованию Дня солнца — очередной годовщины первого вождя страны Ким Ир Сена. Накануне при большом стечении иностранных гостей там прошло торжественное открытие нового квартала высотных жилых домов.

Впрочем, по сведениям агентства Reuters, Япония на всякий случай озаботилась вопросами эвакуации 60 тыс. своих граждан. В случае кризиса Токио готов задействовать военные корабли и авиацию для вывоза японцев с Корейского полуострова.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов рассказал «Известиям», что эвакуация семей — это достаточно серьезный признак надвигающегося конфликта.

— Подобное происходит не впервые, например, в ходе обострения 2013 года северокорейцы рекомендовали иностранным дипломатам провести эвакуацию из Пхеньяна, — рассказал эксперт. — Поведение американцев означает, что они не надеются безнаказанно уничтожить северокорейские ядерные объекты. Они понимают, что КНДР нанесет ответный удар. В центре Сеула есть целый квартал, набитый американскими войсками. И это вполне законная военная цель.

По мнению востоковеда, во время холодной войны, чтобы СССР и США пришли к идее разрядки, потребовался Карибский кризис с его напряженностью. Нечто подобное может произойти и сейчас.

— Я очень надеюсь, что мы наблюдаем аналог Карибского кризиса 1962 года, что США почувствуют приближение Апокалипсиса и решат, что им не нужна вторая корейская война, плавно переходящая в третью мировую, — сказал Асмолов. — Северокорейцы и китайцы уже предложили очень здравую формулу «взаимной заморозки», когда КНДР замораживает свою ракетно-ядерную программу, а США перестают совместно с южными корейцами проводить ежегодные масштабные учения по захвату Северной Кореи.

Между тем ударная группировка ВМС США практически завершила сосредоточение. На авиабазах в Японии американская авиация находится в состоянии готовности. Командующий морской пехотой Южной Кореи, которая прославилась даже большей воинственностью, чем американская, призвал «беспощадно отомстить», в том случае если КНДР в качестве ответной меры ударит по Южной Корее.