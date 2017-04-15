СМИ: Украина может потерять 3,7 млрд долларов из-за бездействия чиновников

Украина может потерять 3,65 млрд долларов, которые должен был выделить Государственный банк развития Китая согласно подписанному в 2012 году соглашению, средства должны были быть направлены на модернизацию украинской энергетической инфраструктуры, пишет Reuters. Агентство отмечает, что сделка может провалиться из-за несогласованных действий украинских министерств и компании «Нафтогаз Украины» , передает РИА «Новости».

Согласно договоренности между Украиной и Китаем, Киев должен в июне 2017 года представить предложения по инвестпрограммам. Между тем, профильные украинские ведомства не подписали ни одного угольного или газового проекта, которые могли бы финансироваться за счет займов из Китая.

Кабмин Украины пообещал успеть подготовить минимум один проект, однако неясно, согласился ли китайская сторона на такие условия.

Глава «Углесинтезгаза» – «дочки» Нафтогаза – Андрей Супрун заявил, что Украина вряд ли успеет подготовить предложения к назначенному сроку. Он отметил, что «сумма займа огромна» и «проект такого масштаба является политическим», поэтому от профильных украинских ведомств – министерств экономики, энергетики и финансов – требуется единая позиция, а в настоящее время согласованности нет.