Американский эсминец Stethem прибыл в Южно-Китайское море

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Stethem, базирующийся на постоянной основе в Японии, прибыл в Южно-Китайское море для осуществления «рутинных операций». Об этом сообщает официальный сайт ВМС США.

Эсминец приписан к японскому порту с начала 2017 года. Корабль уже успел поучаствовать в военных учениях Foal Eagle у Корейского полуострова, в которых приняли участие Южная Коре и Япония. В тех же учениях участвовал и авианосец Carl Vinson, находящийся в составе собственной авианосной группы у Корейского полуострова.

Сообщается, что в акватории Южно-Китайского моря Stethem встретился с судном Королевского флота Новой Зеландии Endeavour, при помощи которого осуществил дозаправку. Подобное взаимодействие с союзниками США позволяет последним эффективнее действовать в зоне ответственности 7-го флота, заявил старший начальник команды эсминца Уильям Палмер. Палмер также отметил, что в ходе рейда Stethem регулярно связывался с китайскими кораблями.

9 апреля группа кораблей Военно-морских сил США направилась в западную часть Тихого океана в сторону Корейского полуострова. Один из кораблей, направляющихся из Сингапура, — тяжелый атомный авианосец Carl Vinson. 12 апреля стало известно, что морские Силы самообороны Японии намерены провести вместе с авианосцем совместные учения по посадке вертолетов на корабли, а также коммуникационные учения.