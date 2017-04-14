Пентагон: для сброса бомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа

По словам источника, генерал Джон Николсон мог самостоятельно вынести решение о применении бомбы, которая была переправлена в Афганистан еще в январе.

Ранее в ИГ заявили, что боевики группировки не понесли потерь в результате удара США сверхмощной фугасной авиационной бомбой в Афганистане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.