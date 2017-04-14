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Пентагон: для сброса бомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
Командование США в Афганистане было вправе сбросить «мать всех бомб» на объекты террористической организации «Исламское государство» без разрешения американского президента Дональда Трампа, передает Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.
По словам источника, генерал Джон Николсон мог самостоятельно вынести решение о применении бомбы, которая была переправлена в Афганистан еще в январе.
Ранее в ИГ заявили, что боевики группировки не понесли потерь в результате удара США сверхмощной фугасной авиационной бомбой в Афганистане.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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