Украина рискует потерять $3,7 миллиарда

Украина может лишиться 3,65 млрд долларов, которые должен был выделить Государственный банк развития Китая. Киев подписал соответствующее соглашение в 2012 году, он должен представить предложения по проектам в июне, чтобы получить финансирование, передает Reuters

Этот срок приближается, но украинским министерствам и компании «Нафтогаз Украины» так и не удалось договориться ни по одному из угольных или газовых проектов, которые могли бы финансироваться за счет кредита. Правительство заявляет, что, по крайней мере, один из проектов будет готов к сроку. Пока не ясно, позволит ли китайский банк Киеву получить доступ к части финансирования, если предложения по полной сумме не готовы.

Неспособность соответствовать выдвинутым условиям лишает Украину средств, столь необходимых для модернизации энергетической инфраструктуры. Это также плохой сигнал для иностранных инвесторов, чьи вложения имеют жизненно важное значение для восстановления экономики Украины после конфликта на востоке страны, отмечается в публикации.