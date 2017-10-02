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Суд лишил гражданства Украины предложившего сдать Крым в аренду России экс-депутата
Высший административный суд Украины признал законным указ Петра Порошенко о лишении гражданства экс-депутата Рады Андрея Артеменко, который предлагал сдать Крым в аренду России, сообщил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер. «В удовлетворении административного иска отказать», — объявил он, таким образом не став отменять указ президента о лишении Артеменко гражданства, передает ТАСС.
Дело рассматривалось около пяти месяцев.
В мае Артеменко заявил, что не имеет возможности приехать на Украину, потому что официально получил информацию о запрете въезда на территорию страны. 5 мая МВД Украины сообщило, что он утратил гражданство Украины.
Он известен тем, что в феврале предложил поэтапный план отмены антироссийских санкций, включающий сдачу Крыма в «аренду» России.
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