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Палата представителей конгресса США приняла закон о запрете выхода из НАТО 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Палата представителей конгресса США приняла закон в поддержку НАТО, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект, принятый 357 голосами против 22, призван запретить президенту США Дональду Трампу возможный выход из альянса. Трамп в прошлом критиковал НАТО и говорил, что блок "изжил себя", а также требовал от союзников платить "честную долю" оборонных расходов НАТО, три четверти из которых приходятся на США. При этом Трамп не заявлял публично о намерении выходить из альянса.
Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. Подобную тактику в свое время использовали в конгрессе, чтобы помешать Бараку Обаме закрыть военную тюрьму в Гуантанамо.
При этом законопроект палаты представителей призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону, о чем говорит и Трамп. Также законопроект обещает дальнейшее финансирование на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, направленную против России.
Похожий законопроект рассматривают в сенате США. Чтобы стать законом, законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом. Трамп может наложить вето на законопроект, которое конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.
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Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Сенат США , НАТО
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