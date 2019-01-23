Палата представителей конгресса США приняла закон о запрете выхода из НАТО

Палата представителей конгресса США приняла закон в поддержку НАТО , свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект, принятый 357 голосами против 22, призван запретить президенту США Дональду Трампу возможный выход из альянса. Трамп в прошлом критиковал НАТО и говорил, что блок "изжил себя", а также требовал от союзников платить "честную долю" оборонных расходов НАТО, три четверти из которых приходятся на США. При этом Трамп не заявлял публично о намерении выходить из альянса.

Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. Подобную тактику в свое время использовали в конгрессе, чтобы помешать Бараку Обаме закрыть военную тюрьму в Гуантанамо.

При этом законопроект палаты представителей призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону, о чем говорит и Трамп. Также законопроект обещает дальнейшее финансирование на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, направленную против России.