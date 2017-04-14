МИД Китая: в конфликте между США и КНДР не будет победителей

В гипотетическом вооруженном конфликте между КНДР и США не будет победителей. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Китая Ван И. Его слова передает агентство Associated Press

«Если война на самом деле произойдёт, она приведёт лишь к многочисленным потерям. В ней не будет победителей», — заявил Ван И.

Министр призвал стороны не допустить эскалации конфликта и вернуться к диалогу. 9 апреля США отправили к берегам Северной Кореи ударную авианосную группу, которую возглавляет атомный авианосец «Карл Винсон». В состав ударной группы ВМС США входят субмарины, несущие 154 ракеты Tomahawk. Ранее Пхеньян заявил, что готовится к новым ядерным испытаниям. В случае «военных провокаций» со стороны США северокорейские власти обещали нанести удар по американским базам в Южной Корее и Японии.