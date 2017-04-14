Морское и воздушное пространство КНДР полностью опустело

Воздушное пространство Северной Кореи полностью опустело. В настоящий момент над КНДР нет ни одного самолета. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24

По данным ресурса Marinetraffic, у берегов Северной Кореи в Японском море также нет ни одного корабля. Суда обходят КНДР на несколько десятков километров. 9 апреля США отправили к берегам Северной Кореи ударную авианосную группу, которую возглавляет атомный авианосец «Карл Винсон». В состав ударной группы ВМС США входят субмарины, несущие 154 ракеты Tomahawk. Ранее Пхеньян заявил, что готовится к новым ядерным испытаниям. В случае «военных провокаций» со стороны США северокорейские власти обещали «превратить в пепел» американские базы в Южной Корее и Японии.