КНДР обвинила Южную Корею в нарушении её воздушного пространства

Государственные СМИ КНДР сообщили, что южнокорейский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, и назвали это «серьёзной военной провокацией». По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), которые приводит «Рёнхап», южнокорейский беспилотник Heron нарушил западную границу КНДР в пятницу, 26 мая.

Отмечается, что Пхеньян пообещал дать «беспощадный ответ».