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КНДР обвинила Южную Корею в нарушении её воздушного пространства
Государственные СМИ КНДР сообщили, что южнокорейский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, и назвали это «серьёзной военной провокацией». По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), которые приводит «Рёнхап», южнокорейский беспилотник Heron нарушил западную границу КНДР в пятницу, 26 мая.
Отмечается, что Пхеньян пообещал дать «беспощадный ответ».
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о сотрудничестве в вопросе усиления санкций в отношении КНДР.
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