Александр Захарченко провел прямую линию с населением Украины. Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) ответил на вопросы украинских граждан о роли олигархов в политической жизни страны и необходимости конституционной реформы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН)

«Все олигархи должны превратиться просто в бизнесменов, предпринимателей, сколько угодно богатых, но исправно платящих налоги. Надо просто удалить их от политики», — заявил Захарченко.

Захарченко добавил, что украинским властям следует прекратить боевые действия на Донбассе, изменить конституцию и провести свободные выборы. Глава ДНР также подчеркнул важность «дебандеризации» Украины. Вопросы Захарченко отправили жители Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской и Запорожской областей. Конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, когда население Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Для подавления массовых народных выступлений киевские власти объявили так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли 9,5 тысяч человек.