Daily Caller указал на дезинформацию американских СМИ о «матери всех бомб»

В США журналисты ввели в заблуждение читателей относительно стоимости самой большой неядерной бомбы GBU-43. Настоящая цена одного снаряда остается неизвестной. Об этом сообщает портал Daily Caller со ссылкой на представителя американский ВВС Энн Стефанек.

«У нас нет данных по затратам на одну единицу для проекта MOAB. Производство этих вооружений — внутриведомственное дело, и здесь у нас нет стандартной закупочной цены», — заявила Стефанек.

Журнал Time и телеканал CNBC ранее заявляли, что один взрыв бомбы GBU-43 стоит 16 миллионов долларов, а разработка всего проекта – 314 миллионов долларов. При этом журналисты в своих расчетах ссылаются на портал Deagel.com, который специалисты назвали «сомнительным» из-за отсутствия ссылок на источники информации. Разработкой бомбы занимались структуры Пентагона , а не частные компании военно-промышленного комплекса. В ВВС США заявили, что не обладают точными данными «по затратам на одну единицу для проекта MOAB».