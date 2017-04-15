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РИА Новости

СМИ подсчитали ошибки официального представителя Белого дома

Подсчитаны ошибки официального представителя Белого дома
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Журналисты британской газеты The Inde endent насчитали 11 ошибок, допущенных официальным представителем Белого дома Шоном Спайсером три месяца президентства Дональда Трампа. Перечень оплошностей обнародован на сайте издания.
В частности, как отмечают репортеры, Спайсер заявлял, что инаугурацию Трампа посетили больше людей, чем церемонию вступления в должность предыдущего главы государства Барака Обамы. Спайсер также называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо Джо и несколько раз неправильно произносил фамилию главы правительства Австралии Малкольма Тернбулла. Он называл его Трамбол.
В числе прочего издание обратило внимание, что в ходе брифинга 11 апреля представитель американского президента заявил, что даже Адольф Гитлер, в отличие от сирийского лидера Башара Асада, не опускался до такой низости, как использование химического оружия.
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