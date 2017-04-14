МИД Китая: в конфликте между США и КНДР не будет победителей

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал не допустить дальнейшего обострения отношений между Северной Кореей и США.

«Если война на самом деле произойдёт, она приведёт лишь к многочисленным потерям. В ней не будет победителей», — цитирует главу китайского МИД Associated Press.

Ван И призвал стороны прекратить взаимные провокации и угрозы и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Ранее генштаб Северной Кореи пригрозил нанести превентивный удар по военным базам США в случае агрессии с американской стороны.