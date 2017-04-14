А320 подал сигнал ЧП после взлета из Парижа

После вылета из парижского аэропорта Орли пассажирский самолет А320 турецкой компании Pegasus Airlines подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают местные СМИ.

На данный момент известно, что лайнер совершил несколько кругов над городом и вернулся обратно в аэропорт. Речь может идти о технической неисправности. Сколько людей на борту самолета пока не известно.

Других сведений о причинах ЧП пока нет.