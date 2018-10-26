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В США предупредили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ»
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В США предупредили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ» 

Рамблер + ещё 21 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил об угрозе китайских ракет «сердцу России».
В ходе визита в Тбилиси Болтон дал интервью агентству Reuters и сказал, что хотел бы провести с Москвой переговоры относительно активности Китая в военной сфере.
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По его словам, китайские ракеты представляют угрозу, поскольку «сердце России» находится в зоне их поражения.
Также в ходе интервью Болтон назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США намерены выйти, пережитком холодной войны.
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