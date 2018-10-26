В США предупредили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ»

В ходе визита в Тбилиси Болтон дал интервью агентству Reuters и сказал, что хотел бы провести с Москвой переговоры относительно активности Китая в военной сфере.

По его словам, китайские ракеты представляют угрозу, поскольку «сердце России» находится в зоне их поражения.

Также в ходе интервью Болтон назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США намерены выйти, пережитком холодной войны.