Ещё
США заявили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США предупредили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ» 

Рамблер + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил об угрозе китайских ракет «сердцу России».
В ходе визита в Тбилиси Болтон дал интервью агентству Reuters и сказал, что хотел бы провести с Москвой переговоры относительно активности Китая в военной сфере.
В РФ создают способную пробивать железобетон ракету
По его словам, китайские ракеты представляют угрозу, поскольку «сердце России» находится в зоне их поражения.
Также в ходе интервью Болтон назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США намерены выйти, пережитком холодной войны.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон47
«Прощай, Коля!»: Пугачева раздавлена горем1
Путин пошутил над занявшей его место главой Югры230
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе345
Жена назвала причину смерти Караченцова138
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение