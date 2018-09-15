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«Россию мы переиграли»
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Порошенко объявил о «победе над Россией» 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Andrej Isakovic
Президент Украины Петр Порошенко связал действие соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом с "победой на России". Такое заявление глава государства сделал на форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.
"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в сило. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам нанесла Россия", — написал Порошенко в Twitter.
Последние несколько лет Киев ведет политику замещения продукции российского производства. При этом ранее Федеральная таможенная служба заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 28,7 процента. Также, согласно данным Государственной службы статистики Украины, Россия является и крупнейшим инвестором в украинскую экономику — ее доля от общих иностранных инвестиций составляет 36 процентов.
Кроме того, как заявил ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович, свободная экономическая зона с Европой принесла украинской экономике лишь убытки, а прекращение экономических отношений с Россией, с которой торговый оборот "растет каждый месяц", грозит катастрофическими последствиями для Украины.
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