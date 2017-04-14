КНДР назвала цели возможного авиаудара в случае агрессии США

В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.

Подчеркивается, что КНДР нанесет превентивный удар по США в случае "политической, экономической и военной провокации".

Ранее СМИ сообщили, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном. Отмечается, что США уже перебросили два эсминца поближе к берегам Северной Кореи — корабли с крылатыми ракетами "Томагавк" находятся в 300 милях от предполагаемого места будущих испытаний.