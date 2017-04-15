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В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
Фото: © РИА Новости. Игорь Михалев
В Великобритании Центр правительственной связи (GCHQ) и служба контрразведки MI5 открыли набор претендентов на вакансии, требующие знания русского языка и истории России.
"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке", — гласит официальное сообщение в разделе вакансий на сайте Центра правительственной связи.
Помимо владения русским языком, кандидатам необходимо разбираться в российской культуре, истории и политике.
Заработная плата устроившихся в ряды спецслужб составит £30,490.
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