В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка

В Великобритании Центр правительственной связи (GCHQ) и служба контрразведки MI5 открыли набор претендентов на вакансии, требующие знания русского языка и истории России.

"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке", — гласит официальное сообщение в разделе вакансий на сайте Центра правительственной связи.

Помимо владения русским языком, кандидатам необходимо разбираться в российской культуре, истории и политике.

Заработная плата устроившихся в ряды спецслужб составит £30,490.