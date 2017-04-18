Япония может развернуть армию в случае попадания в воды страны ракет КНДР

Власти Японии рассмотрят возможность развертывания сил самообороны в случае, если ракета КНДР окажется в японских территориальных водах, сообщает газета Yomiuri.

Правительство страны, согласно недавно вступившим в силу законам, теперь имеет право использовать войска для самообороны за рубежом.

Согласно одной из недавно введенных норм, степень опасности угрозы оценивается согласно трем уровням: прогнозирование вооруженной угрозы, ситуация очевидной опасности нападения и ситуация непосредственного военного противостояния. Последний предполагает «отражение удара вооруженными средствами».

Испытание северокорейской ракеты в ночь на апреля резко обострило ситуацию в регионе. По словам тихоокеанского командования ВС США, пуск закончился неудачей, так как ракета взорвалась «почти сразу».