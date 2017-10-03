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Посольство России в США приспустило флаг в память о жертвах в Лас-Вегасе

Посольство России в США приспустило флаг из-за ЧП в Лас-Вегасе
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Ранее президент России Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями. Российское посольство в США, расположенное в столичном Вашингтоне, приспустило национальный флаг в память о жертвах массового расстрела в Лас-Вегасе.
Сообщение об этом появилось на официальном аккаунте дипломатической миссии в Twitter.
"Флаг посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия, наполовину опущен в знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия в Лас-Вегасе", — говорится в записи.
Ранее президент России Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями.
Российский лидер также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в трагедии.
Случившийся 2 октября в Лас-Вегасе расстрел стал самым массовым за историю страны, по последним данным, погибли 58 человек, более четырех сотен получили ранения. Предыдущий трагический рекорд принадлежит событиям в ночном клубе в Орландо, где были расстреляны 49 человек.
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