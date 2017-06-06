США возобновили удары с кораблей по позициям ИГ*

США нанесли серию ударов по целям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с кораблей в восточном Средиземноморье, сообщила во вторник пресс-служба ВМС США.

"Шестого июня ударная группа во главе с авианосцем " Джордж Буш " возобновила удары в рамках операции "Непоколебимая решимость" из восточного Средиземноморья", — говорится в сообщении.

Там указывается, что данная группа вошла в Средиземное море 5 июня после "осуществления операций в поддержку "Непоколебимой решимости" и для обеспечения безопасности на море в составе 5-го флота ВМС США".

* Террористическая организация, запрещенная в России.