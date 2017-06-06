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США возобновили удары с кораблей по позициям ИГ*

США нанесли удары по ИГ с кораблей
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США нанесли серию ударов по целям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с кораблей в восточном Средиземноморье, сообщила во вторник пресс-служба ВМС США.
"Шестого июня ударная группа во главе с авианосцем "Джордж Буш" возобновила удары в рамках операции "Непоколебимая решимость" из восточного Средиземноморья", — говорится в сообщении.
Там указывается, что данная группа вошла в Средиземное море 5 июня после "осуществления операций в поддержку "Непоколебимой решимости" и для обеспечения безопасности на море в составе 5-го флота ВМС США".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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