Эксперты: КНДР не может сбивать южнокорейские и американские ракеты

Северная Корея не имеет возможности сбивать южнокорейские и американские ракеты, несмотря на меры по усилению системы ПРО после прихода к власти в стране Ким Чен Ына , говорится в опубликованных в понедельник выводах аналитиков Института проблем Дальнего Востока университета провинции Кёнсан-Намдо ("Кённам") в Южной Корее.

Как сообщило агентство Рёнхап, данные содержатся в "Докладе о ядерной и ракетной программах Севера", подготовленном специалистами университета.

Они полагают, что в настоящее время КНДР трудно с ее существующей системой ПРО сбить ракеты США и Южной Кореи в случае их удара по северокорейским ракетным базам.

Как отмечает агентство Рёнхап, доклад опубликован в то время, как вооруженные силы Южной Кореи занимаются разработкой системы превентивного удара по КНДР под кодовым названием "Kill-Chain", которая будет готова к 2022 году.

Эксперты университета утверждают, что КНДР построила сеть противоракетной защиты Пхеньяна и основных военных баз, учитывая опыт Корейской войны 1950-1953 годов.

В настоящее время, по их данным, Северная Корея располагает 179 ракетами "земля-воздух" типа SA-2 с дальностью 30 километров и 38 ракетами SA-5 с радиусом поражения 150 километров. Также упоминаются северокорейские ракеты SA-3 с дальностью полета 15 километров.

Южнокорейские эксперты отмечают, что эти ракеты были разработаны и размещены в 50-х и 60-х годах прошлого столетия, значительно уступая по характеристикам американским системам "Пэтриот" — PAC-2. В настоящее время КНДР пытается модифицировать свои ракеты и разрабатывать передвижные самоходные пусковые установки.

"Пока трудно заключить, что Северная Корея обладает средствами самостоятельной защиты от удара ракет Республики Корея и США", — приводит агентство Рёнхап слова профессора университета Кёнсан-Намдо Чан Чхоль Уна.

Как сообщалось ранее, Южная Корея завершила разработку и со следующего года начнет производство новых тактических ракет "море-земля" для уничтожения ключевых военных объектов КНДР. Утверждается, что боеголовка каждой такой ракеты способна поразить бронетехнику и уничтожить все в районе, равном по площади двум футбольным полям.

КНДР со своей стороны утверждает, что сама готова нанести превентивный удар по военным кораблям и базам США в Южной Корее и Японии в случае "провокаций" и угрозы для суверенитета северокорейского государства. Недавние испытания баллистических ракет в Северной Корее показали, что они могут достичь берегов Японии, а как утверждают в Пхеньяне, и основной территории США.