Трампа обеспокоила встреча с Ким Чен Ыном

Стало известно о страхах Трампа из-за встречи с Ким Чен Ыном

В частности, глава государства переживает, что встреча может обернуться политическим позором, отмечает газета. Хозяин Белого дома уточняет у помощников, стоит ли ему вообще брать на себя этот риск.

По словам собеседников The New York Times, президент США был крайне рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от участия в переговорах. Трамп звонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ины для того, чтобы выяснить, почему слова Кима противоречат тому, что он говорил ранее.

При этом советники президента США посетовали на то, что американский лидер проявляет слишком большую заинтересованность в предстоящем саммите. Они также не уверены, насколько сильно президент осведомлен по части северокорейской ядерной программы.

18 мая Трамп предупредил Чен Ына о возможном повторении «ливийского сценария», если двум странам не удастся договориться. По словам президента США, судьба лидера Ливии Муамара Каддафи не постигнет Кима, если тот сдержит обещание избавиться от ядерного оружия.