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Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном
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Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Президент США Дональд Трамп готов отказаться от встречи со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом вице-президент Майк Пенс рассказал в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого приводит Reuters.
«Для Ким Чен Ына было бы большой ошибкой думать, что он может играть с Трампом», — подчеркнул он.
На вопрос о том, может ли Вашингтон отменить саммит с Пхеньяном, Пенс ответил: «Это не вопрос».
Саммит США — КНДР предварительно намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако 16 мая в Пхеньяне отметили, что могут пересмотреть свое участие в саммите КНДР — США. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия.
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