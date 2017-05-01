В ЛНР заявили о возможных терактах со стороны ВСУ

Жителей самопровозглашенной Луганской народной республики призвали к бдительности из-за возможных терактов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

«По имеющейся информации, разведывательными подразделениями и силами специальных операций Вооруженных сил Украины не исключены попытки подготовки и проведения терактов на территории республики», - сообщил Марочко журналистам. По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденции к обострению. Он призвал жителей быть бдительными и сообщать в силовые ведомства республики обо всех подозрительных лицах и обнаруженных предметах.