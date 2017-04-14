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«Альфа-Банк Украина» назвал Крым и Донбасс оккупированными РФ территориями
«Альфа-Банк Украина» официально назвал Крым и Донбасс оккупированными Россией территориями. Это следует из сообщения пресс-службы, которое опубликовано на сайте кредитной организации.
«Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе», - указано в сообщении.
Отмечается, что за девять месяцев прошлого года «Альфа-банк Украина» заплатил 467 млн грн в бюджет Украины. Эти средства пошли на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды.
«Нашему банку уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским», — сообщается в заявлении.
Отдельно отмечается, что основной акционер банка Михаил Фридман имеет гражданство Израиля, проживает в Лондоне, а родился во Львове.
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