«Альфа-Банк Украина» назвал Крым и Донбасс оккупированными РФ территориями

Альфа-Банк Украина» официально назвал Крым и Донбасс оккупированными Россией территориями. Это следует из сообщения пресс-службы, которое опубликовано на сайте кредитной организации.

«Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе», - указано в сообщении.

Отмечается, что за девять месяцев прошлого года «Альфа-банк Украина» заплатил 467 млн грн в бюджет Украины. Эти средства пошли на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды.

«Нашему банку уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским», — сообщается в заявлении.