Макрон или Ле Пен: в воскресенье во Франции изберут нового президента

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье во Франции: уже вечером, после 20.00 по местному времени (21.00 мск), станет ясно, кто будет руководить республикой в ближайшие пять лет.

Перемены

Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Эммануэль Макрон , получивший 24,01% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.

Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала, пожалуй, самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны, Франсуа Олланд , который понимал, что с учетом провальных итогов пятилетки он не имеет шансов на переизбрание.

Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты, которые на протяжении десятков лет сменяли друг друга у штурвала, в этот раз оказались за бортом: представитель правящей Социалистической партии , бывший министр образования Бенуа Амон был фактически предан большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона, и получил в первом туре только 6,36% голосов, а казавшийся в начале года фаворитом президентской гонки кандидат "Республиканцев" , экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%.

Восьмой президент Пятой республики

Жак Ширак и Николя Саркози. Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран

Избирательные участки в метрополии откроются в 08.00 (09.00 мск) и на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00.

В воскресенье также проголосуют жители расположенных в Индийском океане французских островов Майотта и Реюньон, находящихся в Тихом океане Новой Каледонии и островов Уоллис и Футуна и французы, проживающие в других странах. Голосование жителей расположенных в Западном полушарии французских заморских территорий — Гваделупы, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Гвианы, Мартиники, островов Сен-Пьер и Микелон и Французской Полинезии, а также в посольствах и консульствах Франции в Америке прошло в субботу.

На закрывающихся раньше 20.00 "модельных" избирательных участках будут работать представители институтов изучения общественного мнения: оперативно обработав первые результаты подсчета голосов, социологи предоставят СМИ свою оценку итогов голосования, и, если динамика будет очевидной, уже в 20.00 на экранах телевизоров страны появится фото будущего главы государства. Официальные данные МВД начнут поступать в восемь вечера, подсчет большинства голосов займет несколько часов. Однако, вероятно, предварительные новости о ходе голосования появятся в иностранных СМИ уже в течение дня: во Франции же до закрытия избирательных участков это запрещено.

Эммануэль Макрон

Основатель движения "Вперед" и глава Нацфронта вырвались в лидеры президентской гонки на фоне недовольства традиционными партиями. Оба позиционируют себя как представители альтернативы устоявшейся и буксующей системы, однако если Ле Пен всегда была и остается в оппозиции, то Макрон все же человек из власти.

Всего несколько лет назад о Макроне почти никто не знал: он успел поработать в Минфине , был инвестиционным банкиром, затем — заместителем генерального секретаря Елисейского дворца. В 2014 году Макрон был назначен министром экономики, и, наверное, только тогда о нем услышала страна. Спустя два года Макрон вышел из правительства, чтобы развивать свой собственный политический проект.

Самовыдвижение в обход правящей Соцпартии министра, который сыграл важную роль в пятилетнем правлении Олланда, в определенный момент многими воспринималось как однозначный разрыв с непопулярным главой государства, едва ли не предательство и скандал — Макрон даже не стал дожидаться, когда Олланд объявит о своем отказе участвовать в выборах. Однако другие наблюдатели убеждены, что политический проект Макрона может расцениваться как попытка реинкарнации "молодого Олланда". Одни называют этого политика "человеком Возрождения", который может принести столь необходимое стране обновление, другие высказывают мнение, что у Макрона нет четкой программы, а опираться он будет на все тот же политический класс — социалистов и их сторонников-центристов.

Макрон — представитель политического мейнстрима, он сам говорит, что не левый и не правый, играя на чувствах тех, кто разочаровался в двух традиционных партиях, но не разделяет ни позиции Ле Пен, ни взгляды представителя крайне левых Жан-Люка Меланшона. У бывшего министра экономики очень обширные связи в истеблишменте, которые позволили заручиться негласной, но вполне очевидной поддержкой большинства крупнейших французских СМИ: они яростно атаковали Фийона и Ле Пен, а "любимчика" не трогали. После первого тура его открыто поддержали социалисты, в том числе Олланд.

Среди предвыборных обещаний Макрона — снижение уровня безработицы с 10% до 7,7% к 2022 году, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Политик предлагает увеличить военные расходы до 2% от ВВП с нынешних 1,79%, является сторонником более решительной борьбы с терроризмом, выступает за восстановление военного призыва в мягком варианте, но для всех — и юношей, и девушек.

Макрон также известен своей проевропейской позицией: в ходе дебатов с ним Ле Пен даже пошутила, что вне зависимости от итогов выборов Францией будет править женщина: или она, или канцлер ФРГ Ангела Меркель . Однако наблюдатели отметили, что после первого тура политик внес некоторые коррективы в свои заявления. Так, он заявил, что "позволять ЕС продолжать функционировать, как сейчас, было бы предательством". Он даже допустил, что без реформ Евросоюза Франция может повторить судьбу Великобритании и выйти из ЕС, или же в стране вырастет популярность "Национального фронта", призывающего к Frexit.

Что касается России, то в ней Макрон видит "рабочего партнера" по решению региональных проблем, в частности, разрешению ситуации в Сирии и на Украине. По его словам, диалог с Россией должен быть, но "требовательный".

Марин Ле Пен

Референдум о выходе из Евросоюза — одно из ключевых положений программы Ле Пен, она активно призывает страну освободиться от брюссельской бюрократии, сделав ставку на защиту национальных интересов. В своих выступлениях лидер Нацфронта не раз говорила о задаче возвращения "четырех суверенитетов": территориального, экономического, валютного и законодательного.

Ле Пен также хочет увеличить поддержку французских правоохранительных органов. В частности, она обещала нанять дополнительно 15 тысяч полицейских и жандармов, решить вопросы технического обеспечения правоохранительных структур. Еще одно предложение — высылка из страны людей, представляющих угрозу национальной безопасности.

Далеко не последнее место среди положений ее программы занимают традиционные семейные ценности: так, она намерена запретить во Франции однополые браки и ограничить доступ к процедуре искусственного оплодотворения, оставив ее возможной только для гетеросексуальных пар.

В целом, партия Ле Пен сегодня занимает правый фланг: во Франции ее традиционно называют ультраправой, хотя она был такой лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена , а с приходом его дочери серьезно смягчила позиции, сдвинувшись в сторону центра политического спектра.

Будущее Ле Пен видит в многополярном мире и намерена выстраивать заново отношения как с Россией, так и США. По ее словам, у Франции с Россией нет никаких исторических споров, поэтому страны должны наладить отношения так, чтобы "все народы Европы могли вместе, сообща, смотреть в спокойное и благополучное будущее". Говоря о Крыме, лидер Нацфронта отмечала, что он был возвращен РФ по воле его жителей.

Результат предопределен?

Согласно опросу компании Elabe, проведенному сразу после завершения дебатов по заказу французского информационного телеканала BFMTV, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% не определились. При этом Макрону отдало предпочтение большинство избирателей кандидатов, потерпевших поражение в первом туре выборов.

Так, избиратели кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона поделились следующим образом: 58% признали более убедительным Макрона, 38% высказались за Ле Пен. Две трети (66%) избирателей лидера "Непокорившейся Франции", представителя крайне левых Жан-Люка Меланшона также отдали предпочтение Макрону, Ле Пен — 30%.

По данным опубликованного в пятницу опроса компании Ifop, за два дня до второго тура 63% респондентов заявили, что готовы отдать свой голос за Макрона. Таким образом, его рейтинг достиг своего максимума с 23 апреля, когда прошел первый тур, и практически приблизился к максимальному рейтингу начала февраля — тогда 64% французов готовы были поддержать экс-министра экономики во втором туре. Ле Пен может получить 37%.

Результаты выборов в цифрах будут зависеть от явки французских избирателей, а после неубедительных дебатов, вполне вероятно, она будет невысокой, несмотря многочисленные призывы подавляющего большинства политиков прийти голосовать и выступить против Ле Пен. Невысокая явка — на руку кандидату от Нацфронта, электорат которого представляется наиболее активным.

Между тем, ставшая классической во Франции схема сработала в очередной раз: оппоненты "Национального фронта" указывают пальцем в прилипший ярлык, называя его "ультраправым", "несистемным", "нереспубликанским", а избиратели это принимают. Ранее (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в Национальное собрание двух депутатов — из 577) практически всегда выход во второй тур выборов разного уровня против кандидата от Нацфронта означал легкую победу для его противника, будь он правым или левым.

Ряду экспертов кажется очевидным, что так будет и сейчас: Ле Пен упрется в определенный потолок голосов. Однако важен результат: 20%, 30% или 40% — не одно и то же. В первом туре лидер "Национального фронта" смогла получить более 7,6 миллиона голосов, установив рекорд для своей партии. Сейчас многие говорят о планке в 10 миллионов — если удастся ее преодолеть, для Ле Пен это будет несомненный успех.

Высокий результат позволит Нацфронту вновь заявить о себе как о реальной политической силе и побороться за места в парламенте — до выборов в Национальное собрание остался всего месяц. Для Макрона результат важен не меньше, и тоже с прицелом на парламентские выборы: чтобы руководить страной, президенту необходимо парламентское большинство, а удастся ли молодому движению "Вперед" бывшего министра экономики его завоевать — большой вопрос. Угрозы безопасности

По данным МВД, второй тур выборов пройдет в условиях "максимальных" мер безопасности. Как и в первом туре, порядок будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов, а также военнослужащие, которые осуществляют патрулирование в рамках операции по противодействию терактам Sentinelle. В столице на всех 896 участках для голосования будут размещена частная или муниципальная охрана.

Еще одна "головная боль" для властей — запланированные акции протеста недовольных выборами граждан: такие выступления в Париже постоянно перерастают в ожесточенные столкновения агрессивной молодежи с полицией, и в стражей порядка зачастую летят не только камни и бутылки, но и "коктейли Молотова".

Также огромное внимание власти уделяют охране мероприятий кандидатов, запланированных на вечер после объявления результатов выборов. Макрон собирает сторонников на площади у Лувра в центре Парижа, Ле Пен независимо от результатов голосования проведет собрание в бывшем охотничьем павильоне последнего французского императора Наполеона III, расположенном в Венсенском лесу на юго-востоке парижской столицы.