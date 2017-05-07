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Стартовал второй тур президентских выборов во Франции

Стартовал второй тур президентских выборов во Франции
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Во Франции в 8:00 по местному времени (9:00 мск) открылись участки для голосования во втором туре президента страны. Они будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Об этом сообщает Reuters.
Во втором туре участвуют Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон
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Эмманюэль Макрон
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