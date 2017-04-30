Ле Пен заявила, что теракт на Елисейских полях не повлиял на I тур выборов

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien, что теракт на Елисейсках полях 20 апреля, в результате которого погиб полицейский, не повлиял на первый тур выборов.

На Елисейских полях в Париже 20 апреля произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство" *.

"Нет, потому что, увы, число таких терактов в нашей стране растет", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, оказал ли этот теракт какое-либо воздействие на первый тур президентских выборов.

"Нулевого риска не существует", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, можно ли было предотвратить такой теракт, если бы она была президентом. По ее словам, политическим деятелям должно быть стыдно за то, что они не сделали все возможное, чтобы защитить французов. Ле Пен напомнила, что предлагает полноценную программу по борьбе с терроризмом.

Она также подвергла критике реакцию президента Франции Франсуа Олланда , который заявил, что гибель полицейского можно было избежать и что он начнет расследование, чтобы установить ответственных за это ненадлежащее выполнение обязанностей. Ле Пен также обвинила судебную систему в попустительстве.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России