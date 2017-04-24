Движение Макрона разработает стратегию борьбы с Ле Пен

Команда бывшего министра экономики Франции Эммануэля Макрона с понедельника, 24 апреля, начнёт разрабатывать стратегию борьбы во втором туре президентских выборов Франции с лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя движения Лоранс Хаим.

«Мы идём шаг за шагом. Сегодня завершился первый акт. Завтра мы намерены определить чёткую стратегию на ближайшие недели. Наша цель — показать миру, что демократия сильна во Франции и в Европе», — заявила Хаим.

По её словам, в настоящее время «идёт борьба с Ле Пен».

«Есть люди, которые поддержали Ле Пен, и надо обратиться к этой Франции со спокойствием и ответственностью, и вновь показать, что наша Франция отличается от того, что предлагает Национальный фронт», — подчеркнула Хаим.