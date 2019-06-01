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Зеленского позвали в Белый дом, сообщили СМИ 

Газета.Ru + ещё 12 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая заявила, что президент Украины Владимир Зеленский получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.
За первым траншем? Зеленский едет Европу
По ее словам, встреча пройдет, возможно, в августе-сентябре. В ходе нее обе стороны обсудят военный конфликт в Донбассе и возможность его урегулирования, уточнила редактор.
При этом она отметила, что для Трампа Украина является "фишкой" на американо-российском переговорном столе. Среди других "фишек" американского лидера она отметила Сирию, Китай, Венесуэлу и Иран.
"На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность", — подчеркнула Мостовая.
Ранее сообщалось, что Зеленский понадеялся на скорую встречу с Трампом.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , США
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