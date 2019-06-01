Зеленского позвали в Белый дом, сообщили СМИ

По ее словам, встреча пройдет, возможно, в августе-сентябре. В ходе нее обе стороны обсудят военный конфликт в Донбассе и возможность его урегулирования, уточнила редактор.

При этом она отметила, что для Трампа Украина является "фишкой" на американо-российском переговорном столе. Среди других "фишек" американского лидера она отметила Сирию, Китай, Венесуэлу и Иран.

"На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность", — подчеркнула Мостовая.

Ранее сообщалось, что Зеленский понадеялся на скорую встречу с Трампом.