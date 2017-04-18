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Президент США направил к берегам Северной Кореи еще два авианосца
Фото: 360tv.ru
Дональд Трамп направил к берегам Северной Кореи еще два авианосца: «Нимиц» и «Рональд Рейган». Об этом со ссылкой на правительство Южной Кореи сообщил сайт «Комсомольская правда».
Корабли США будут участвовать в совместных учениях с Южной Кореей. Военно-морские силы двух стран отработают атакующие маневры.
По информации СМИ, корабли Соединенных Штатов подойдут к Японскому морю уже на следующей неделе. На прошлой неделе к Корейскому полуострову выдвинулся авианосец «Карл Винсон».
Ранее сообщалось, что Пентагон оценит ядерный потенциал США.
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