Президент США направил к берегам Северной Кореи еще два авианосца

Дональд Трамп направил к берегам Северной Кореи еще два авианосца: «Нимиц» и « Рональд Рейган ». Об этом со ссылкой на правительство Южной Кореи сообщил сайт «Комсомольская правда».

Корабли США будут участвовать в совместных учениях с Южной Кореей. Военно-морские силы двух стран отработают атакующие маневры.

По информации СМИ, корабли Соединенных Штатов подойдут к Японскому морю уже на следующей неделе. На прошлой неделе к Корейскому полуострову выдвинулся авианосец «Карл Винсон».