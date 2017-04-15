Япония намерена эвакуировать 57 тысяч граждан из Южной Кореи

Совет национальной безопасности Японии обсудил меры по эвакуации 57 тысяч граждан из Южной Кореи в случае обострения кризиса в регионе, передает The Telegra h.

Мера связана с ростом напряженности из-за возможных ядерных испытаний КНДР, а также приближения эсминцев США к региону.

Отмечается, что Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и кораблей вместе с гражданским транспортом.

Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.