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В конгрессе США просят лишить зятя Трампа допуска к секретным данным – СМИ
Демократы в палате представителей США просят приостановить разрешение на допуск к секретной информации советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру, пишет газета The Hill.
По их словам, он не имеет право на такой допуск, пока ведется изучение его возможных связей с представителями России.
В письме директору ФБР Джеймсу Коми и директору Нацбюро по спецрасследованиям Чарльзу Фалену депутаты выражают беспокойство тем, что Джаред Кушнер «может быть вовлечен в тот же обман», что и экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн.
Ранее сообщалось, что зять Дональда Трампа при заполнении форм для получения доступа к секретным данным не сообщил о контактах с главой ВЭБ Сергеем Горьковым и послом РФ Сергеем Кисляком.
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