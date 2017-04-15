СМИ: КНДР собрал вооруженные силы в Пхеньяне для демонстрации силы

Вооруженные силы Северной Кореи в субботу утром были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада, который станет демонстрацией силы страны, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, сотни грузовиков с солдатами выстроились вдоль реки Тэдонган для проведения военного парада в столице КНДР. Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения деда нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и первого президента страны Ким Ир Сена.