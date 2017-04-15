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СМИ: КНДР собрал вооруженные силы в Пхеньяне для демонстрации силы
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Вооруженные силы Северной Кореи в субботу утром были собраны в Пхеньяне для проведения военного парада, который станет демонстрацией силы страны, передает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, сотни грузовиков с солдатами выстроились вдоль реки Тэдонган для проведения военного парада в столице КНДР. Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения деда нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и первого президента страны Ким Ир Сена.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".
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