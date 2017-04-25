Трамп произвел новые назначения в руководстве Пентагона

Также Трамп назначил Кэри Бинген заместителем замминистра обороны по разведке. Бинген до настоящего времени занимала одну из ключевых должностей в аппарате комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. В прошлом она работала аналитиком в Аэрокосмической корпорации США - базирующейся в штате Калифорния научно-исследовательской организации, которая финансируется федеральным правительством США. Эта корпорация тесно взаимодействует с ВВС и космической разведкой США.