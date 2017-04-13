Украинский генерал рассказал о подходящем моменте для нападения на Россию

«Так же, как они в 2014 году, нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны – вплоть до ведения боевых действий», - заявил Романенко.

В декабре 2016 года глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что возможные потери украинской армии в случае широкомасштабного военного конфликта с Россией составят 10-12 тысяч человек за 10 суток. Руководитель ведомства также подчеркнул, что киевским властям следует ожидать удара от российских войск «с севера, с запада и с юга, из Крыма, где русские сосредоточили существенные наступательные способности». Российско-украинские отношения испортились после того, как Крым в марте 2014 года по результатам референдума вошел в состав России. Киев также обвиняет Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и утверждают, что Россия не является стороной конфликта.