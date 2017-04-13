Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Американские военные сбросили на Афганистан "Матерь всех бомб"

Американские военные сбросили на Афганистан «Мать всех бомб»
Фото:
Авиация США применила сверхмощную фугасную бомбу в Афганистане. Об этом сообщает телеканал CNN.
По предварительным данным, оружие было применено несколько часов назад. Бомба использовалась для удара по позициям боевиков, которые укрылись в тоннелях.
Отмечается, что представители американской армии окрестили снаряд "Матерью всех бомб" из-за разрушительной силы.
Еще 11 источников
Афганистан В мире Происшествия США
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости