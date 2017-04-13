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Американские военные сбросили на Афганистан "Матерь всех бомб"
Фото: РЕН ТВ
Авиация США применила сверхмощную фугасную бомбу в Афганистане. Об этом сообщает телеканал CNN.
US drops largest non-nuclear bomb in Afghanistan battlefield, military sources say. Watch CNN: https://t.co/ltOn6zeTH5— CNN Breaking News (@cnnbrk) 13 апреля 2017 г.
По предварительным данным, оружие было применено несколько часов назад. Бомба использовалась для удара по позициям боевиков, которые укрылись в тоннелях.
Отмечается, что представители американской армии окрестили снаряд "Матерью всех бомб" из-за разрушительной силы.
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