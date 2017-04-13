Авиация США применила сверхмощную фугасную бомбу в Афганистане. Об этом сообщает телеканал CNN.

US drops largest non-nuclear bomb in Afghanistan battlefield, military sources say. Watch CNN: https://t.co/ltOn6zeTH5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 13 апреля 2017 г.

По предварительным данным, оружие было применено несколько часов назад. Бомба использовалась для удара по позициям боевиков, которые укрылись в тоннелях.

Отмечается, что представители американской армии окрестили снаряд "Матерью всех бомб" из-за разрушительной силы.