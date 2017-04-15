Вице-премьер Украины: миллионы россиян будут смотреть Евровидение в Киеве

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что вопреки отказу Первого канала от трансляции Евровидения в Киеве миллионы россиян всё равно посмотрят конкурс по спутниковому телевидению или интернету.

«Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут просматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников», — заявил вице-премьер в видеообращении.

Ранее Первый канал сообщил, что не станет транслировать Евровидение в Киеве из-за ситуации с представительницей России на конкурсе Юлией Самойловой

Позднее Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе.