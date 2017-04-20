CNN утверждает, что Сирия переместила свои самолеты ближе к российской базе

Власти Сирии передислоцировали свои военные самолеты поближе к российской военной базе "Хмеймим" в надежде обезопасить их от ударов коалиции, утверждает в среду телекомпания CNN, ссылаясь на неназванные военные источники в США.

По данным телекомпании, "Сирия перевела большинство или все свои военные самолеты" в район российской базы. "Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля", — заявляет телекомпания. Как отмечалось в коротком сообщении, появившемся в эфире, сирийские власти полагают, что США и коалиция будут стараться воздерживаться от нанесения ударов в непосредственной близости от российской базы.