Коалиция опровергла сообщения об ударе по складу ИГ* с химоружием в Сирии

Самолеты международной коалиции не наносили ударов по складам террористов с химическим оружием в Сирии. Об этом сообщил представитель штаба коалиции Джон Дорриан в своем аккаунте в Twitter.

.@OIRSpox has seen the reports from SANA alleging @CJTFOIR strikes near Deir Ezzor Weds--not true! Intentional misinformation...again! — OIR Spokesman (@OIRSpox) 13 апреля 2017 г.

«Представитель штаба коалиции видел сообщения агентства SANA, согласно которым коалиция нанесла удары рядом с Дейр-эз-Зором, это неправда. Намеренная дезинформация… снова!» — написал Дорриан.

13 апреля Дамаск заявил, что авиация международных сил нанесла удар по складам с химическим оружием боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» . В результате атаки погибли сотни человек. Жертвами обстрела стали в том числе и мирные жители. В российском оборонном ведомстве заявили, что не обладают информацией, которая бы подтверждала данные о гибели людей. В Совете Организации объединенных наций (ООН) по правам человека изучают информацию об авианалете.